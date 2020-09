Je suis acquéreur de viager

A en croire les statistiques les ventes en viager sont en constante progression malgré le phénomène de crise que la France a connu ces derniers temps.

<h3>Peut-ont vivre avec le crédit rentier ?</h3> Non, le ou les occupants sont les seuls à occuper le bien. Est-on vraiment obligé de payer jusqu’à sa mort ? Et si cela durait trente ans ! Non, contrairement aux idées reçues, un viager n’est pas irréversible et peut se revendre à tout moment. Le viager étant un placement financier il est cessible à tout instant. à noter qu’il existe la vente à terme dans laquelle les versements sont programmés dans le temps ainsi que la libération anticipée du bien par le vendeur qui peuvent être définie à l’avance dans le contrat.

Que se passe-t-il si on meurt avant le crédit rentier ? Le viager rentre dans la succession.

Je peux emprunter pour acheter en viager ? D’une façon générale, les banques ne prètent pas en présence d’une rente car la personne qui vend reste au premier rang hypothécaire vis-à-vis de l’acquéreur. Et si le crédit rentier a des enfants, je serai inquiété à sa mort ? Pas du tout, les enfants n’ont aucuns droits sur le bien vendu.

A qui vont les meubles du crédit rentier ? Les enfants et ayants-droits ont un délais habituel de trois mois fixé dans le contrat afin de récupérer les biens mobiliers.

Si le viager existe depuis des centaines d’années, car même les Grecs et les Romains s’y adonnaient, il fut mis aux oubliettes. C’est Charles II petit fils de Charlemagne qui réintroduit le viager dans nos contrées. La vente en viager à regagné la confiance des français et apporte d’autres solutions d’investissements.