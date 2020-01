Cette page a démarré sur BarCamp:Diversity. La traduction est en cours et reste à finaliser.

BarCamp est historiquement un événement de geeks. Après tout, cela a commencé dans la Silicon Valley.

Néanmoins, le simple fait que son essence repose sur l'informatique ne signifie pas que son destin est d'hériter de la culture d'homogénéité traditionnelle qui a fondé cette industrie.

Au contraire, le futur de la technologie et de la culture, auquel le BarCamp se doit de rester étroitement lié, réside dans la diversité. De ce fait, chaque événement que notre communauté organise devrait s'efforcer d'être aussi ouvert, inclusif et accomodant qu'il est humainement possible de le faire.

Il n'est pas si aisé de savoir comment parvenir à la diversité, particulièrement lors d'un événement qui est "anti-invitations" et par avance ouvert à tous. Mais soyons réalistes : être ouvert à tous ne signifie pas nécessairement avoir créé une atmosphère inclusive et de soutien.

Dès lors, en tant que communauté, nous devrions entreprendre de résoudre ce problème par tous les moyens et développer des stratégies pour accroître la diversité du noyau de la communauté BarCamp. Nous sommes tous responsables du degré de diversité et de richesse de nos événements et, en tant que communauté, nous sommes dans une meilleure posture que quiconque pour réaliser cette diversité.

S'il-vous-plaît, faites nous part de vos suggestions, expériences ou liens externes vers des idées ou propositions:

Soyez plus concernés par les aspects de l'événement qui aideraient les femmes à se sentir à l'aise et bienvenues.

Allez là où les femmes se trouvent et invitez les ! Trop souvent, il m'arrive d'entendre parler d'un événement (dans lequel j'aurais souhaité parler ou intervenir) après que celui-ci ait eu lieu...

Prenez garde à ne pas trop insister sur l'aspect technique de votre immense savoir, mettez plutôt en exergue les implications humaines et sociales des résultats de votre travail.

Veillez à proposer des thèmes de réflexion ou des interventions susceptibles de les intéresser directement.

Cherchez, trouvez et invitez les femmes qui oeuvrent dans ce domaine ou pourraient gagner à s'y rapprocher.

Même en France, il y a des femmes qui codent, développent et brillent par leur intelligence, leur pragmatisme et leur sensibilité, trouvez les!

Ajoutez vos suggestions...

Smart women speakers

Speakers wiki

Suw Charman: Les douzes (ou presque) étapes pour les organisateurs et intervenants dans une conférence.

Open Source, Cold Shoulder -- Les partisans des logiciels libres décrivent souvent leur travail comme un formidable outil d'égalisation: non seulement ils sont disponibles gratuitement, mais n'importe qui le souhaitant peut participer à son amélioration. Mais est-ce que la communauté accueille vraiment "tout le monde" à bras ouverts?

The Lack of Conference Childcare: A Barrier to Entry -- Le networking selon les Nouvelles Sociologies du Travail est une composante vitale du dévelopment d'une carrière, spécialement pour les jeunes professionnels. Lors qu'elles (ils) se battent poutr faire décoller leur carrière elles (ils) sont bien souvent de jeunes parents. Lorsqu'une jeune étudiante est invitée à intervenir dans une conférence internationale, et que son (sa) partenaire n'est pas là pour garder le bébé, que peut-elle (il) faire?. Il manque des "crèches" ou des babby sitters dans les conférences.

Step 4: Respect -- Si vous ou l'un des membres de votre équipe est irrespectueux envers autrui, alors, peu importe quelle IDE vous utilisez, quel langage de programmation vous avez choisi ou l'exactitude de vos estimations de programme, de toutes manières et quelle que soit la note finale, vous échouerez.

Vox Ally -- Il y a en outre de nombreuses autres conférences de geeks, technologie, web, etc... où les participants sont tous des hommes blancs (roses). Des blancs souvent sur la défensive lorsque l'on évoque le sujet de la diversité; qui se défendent médiocrement en disant "ce n'est pas moi qui ai organisé! je suis juste là pour parler.

L'ouverture des "pages gauches" de Lisa Randall commence avec ses complaintes concernant la littérature scientifique et la manière dont cette dernière a échoué à lui donner envie de s'engager. Toute suggestion destinées à rendre le développement web plus attirant pour les femmes serait d'une aide précieuse. Peut être que le BarCamp devrait demander aux femmes et aux web développeurs ce qui les a poussés à se lancer dans le métier, ce qui le rendrait plus attirant et moins austère, et réfléchir sur la question avec des universités ou institutions existantes.

Le Bar Camp pourrait utilement aider à financer ou donner à des oeuvres caritatives existantes investies dans l'éducation aux technologies de l'information (IT) des moyens supplémentaires pour réaliser leur travail de formation auprès des populations les plus en retard à l'égard des IT.

Par exemple, le Nigeria fait partie du programme un ordinateur portable par enfant. De là, ils vont probablement envoyer des web développeurs dans un futur proche à l'instar de ce que fait l'Inde. Le BarCamp pourrait envoyer des experts volontaires ou créer des programmes d'étude pour les écoles désireuses de former leurs élèves aux compétences IT. Cela consisterait par exemple à se procurer des supports de cours "libres" du MIT (célèbre université technologique américaine)et inventer des jeux ou d'autres supports de formation simplifiés pour les étudiants des écoles et des pays défavorisés.